En una jornada vibrante y cargada de adrenalina en el corazón de los Andes venezolanos, el colombiano Brandon Vega se alzó con una victoria espectacular en la quinta etapa de la Vuelta al Táchira.

El corredor, oriundo de Bogotá, demostró su casta de «escarabajo» al imponerse en un exigente trazado de 120,9 kilómetros disputado íntegramente en la ciudad de Mérida.

Vega fue el más fuerte en el embalaje final, superando la resistencia de los pedalistas locales en un cierre de infarto.

A pesar del triunfo colombiano, el control de la carrera sigue en manos venezolanas. Enmanuel Viloria se mantiene firme como el líder absoluto de la Vuelta, conservando la camiseta amarilla frente al acecho de sus perseguidores.

El giro tachirense continuará este miércoles con la sexta etapa, una jornada montañosa de 166,3 kilómetros que se disputará entre El Vigia y La Grita.