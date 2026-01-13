La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) confirmaron entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, cinco días después de que el presidente del Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de «un número importante de personas».

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó en X la excarcelación de la hispanovenezolana Sofía Sahagún, quien, indicó, estaba en camino a Madrid.

Recalcó que la ONG, dedicada a la defensa de presos políticos, solo ha verificado 56 excarcelaciones de su registro, que superaba los 800 detenidos hasta el pasado domingo.

«El Gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa», señaló Romero en otra publicación en X.

Por su parte, en una publicación en X, la PUD actualizó su cifra de excarcelaciones confirmadas desde las 73 que difundió la noche del lunes, a 76 este martes.

«Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios», declaró la plataforma opositora.

Las ONG locales y la dirigencia opositora se han encargado de registrar y verificar las excarcelaciones.