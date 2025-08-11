La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) en su cuenta de X -Twitter-, han informado que el salario de un profesor universitario en agosto, está entre $1 y $4 al mes.

De acuerdo a la tabla, reciente publicado por APUCV, destacó que un profesor titular a dedicación exclusiva gana 4 dólares, mientras que un educador asociado a tiempo completo cobra 3,01.

En cuanto a un docente asistente y uno agregado a medio tiempo perciben 1,18 y 1,33 dólares, respectivamente.

Por su parte, el profesor instructor a dedicación exclusiva devenga unos 2,46 dólares mensuales y el asociado a medio tiempo 1,51.

Cabe destacar que cada monto depende del cargo que desempeñe el docente.

A su vez, la APUCV puntualizó que han pasado más de mil dias sin aumento del salario en el país, añadiendo que «se compromete el futuro del país, la formación de nuestros profesionales y el desarrollo de la ciencia».