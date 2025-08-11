El rumor del posible regreso del actor Mark Ruffalo encarnando a Hulk, se despejaron. El gigante verde formará parte de la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ‘Spider-Man: Brand New Day’.
Esta confirmación ha generado un gran entusiasmo por los seguidores del mencionado personaje y actor.
Ruffalo, quien ha dado vida a Bruce Banner (Hulk) desde hace más de una década, no había vuelto a vestir la piel del personaje en una película desde el 2019 cuando participó en el filme ‘Avengers: Endgame’.
Del resto de sus apariciones han sido cameos en «Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos» (2021) y en la serie de Disney+ «She-Hulk: Abogada Hulka» (2022).
Rodaje de «Spider-Man: Brand New Day»
La noticia llega en un momento importante, pues el rodaje de «Spider-Man: Brand New Day» está programado para comenzar este mes de agosto.
La película, cuarta entrega protagonizada por Tom Holland, tiene su estreno fijado el próximo 31 de julio de 2026.
