El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, envió este miércoles un mensaje directo al presidente de EE. UU., Donald Trump, pidiéndole que «no cometa el mismo error» de junio de 2025, cuando ordenó bombardear instalaciones nucleares en Teherán, y priorice salidas diplomáticas. En entrevista exclusiva con Fox News, Araghchi argumentó que repetir la operación daría idénticos resultados: «Si destruyeron instalaciones y máquinas, la tecnología no se puede bombardear ni la determinación».

Irán «ha demostrado disposición a negociar», afirmó el canciller, pero acusó a Estados Unidos de abandonar la diplomacia por la guerra, instando a retomar conversaciones. Reiteró el compromiso de no desarrollar armas nucleares, aunque defendió el enriquecimiento de uranio pacífico como «derecho legítimo» bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Los ataques de junio 2025 escalaron tensiones por el programa nuclear iraní, interrumpiendo contactos diplomáticos. Araghchi insistió en que Teherán controla las manifestaciones recientes, pese a reportes de Iran Human Rights que elevan a 3.428 los civiles muertos en 18 días de protestas por crisis económica y caída del rial. Cualquier avance, concluyó, debe incluir levantamiento de sanciones impuestas por Washington.