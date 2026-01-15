La FIFA registró más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá durante la fase de ventas aleatorias, que cerró el martes tras abrir el 11 de diciembre. En 33 días, la entidad recibió un promedio de 15 millones diarios, un hito de demanda de países como España, Argentina, Brasil y los anfitriones.

El partido más solicitado fue Colombia-Portugal el 27 de junio en Miami, seguido de México-República de Corea el 18 de junio en Guadalajara, la final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, el inaugural México-Sudáfrica el 11 de junio en Ciudad de México y un dieciseisavo de final el 2 de julio en Toronto.

Los usuarios conocerán resultados el 5 de febrero. «500 millones de solicitudes es más que una demanda alta, es una declaración de intenciones global», celebró el presidente Gianni Infantino.

«Lamentamos el aforo limitado, pero habilitaremos experiencias presenciales y online para que el mayor número participe en la mayor competición de la historia».