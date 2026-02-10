La selección Sub-20 femenina de Argentina mantuvo su paso perfecto en el Sudamericano de la categoría, que se disputa en Asunción, al golear 4-0 a Perú este lunes. En la misma jornada del Grupo B, Ecuador aplastó 6-0 a Bolivia, que quedó eliminada del torneo.

Las Albicelestes brillaron impulsadas por la goleadora Annika Paz (Inter de Milán), autora de un doblete que la dejó con tres tantos en el campeonato. Paz abrió su cuenta personal en los minutos 34 y 50, tras dos brillantes acciones individuales que desarmaron la defensa peruana.

Mercedes Diz había inaugurado el marcador a los 9 minutos con un potente remate desde fuera del área que la arquera Kaylee Rybinski no pudo contener, pese a estar bien posicionada. El 4-0 llegó en la fracción 64, cuando Rybinski volvió a fallar al dejar escapar un centro rasante de Denise García desde la derecha.

La derrota complica seriamente las chances de Perú, que cae a la cuarta plaza del Grupo B con opciones menguantes para avanzar al hexagonal final.

Doblete de la delantera

Por su parte, Ecuador firmó un 6-0 inapelable ante Bolivia con un doblete de la delantera Josenka Vélez. Las ecuatorianas, superiores de principio a fin, se adelantaron con un golazo de Vélez a los 17 minutos y ampliaron vía Rosa Flores en el 42.

En el complemento, Evelyn Burgos marcó el 3-0 a los 64 desde el punto penal. Cerró la goleada un triplete final: Scarlet Garaicoa con tiro libre en el 85, y Josenka Pérez (89) más Xiomara Alcívar (90+2).

El triunfo catapulta a Ecuador al tercer puesto del Grupo B, última plaza directa al hexagonal. Perú suma los mismos puntos, pero queda rezagado por peor diferencia de goles y aún debe enfrentar a Brasil y Ecuador.

El torneo, que otorga cuatro cupos al Mundial Sub-20 de septiembre en Polonia, sigue este martes con duelos del Grupo A: Venezuela vs. Paraguay y Colombia vs. Uruguay.