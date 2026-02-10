Un joven estudiante de 14 años perdió la vida en la mañana de este lunes en un accidente de tránsito en el tramo fronterizo que une la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, estado Bolívar, con el municipio de Pacaraima, en el estado de Roraima – Brasil.

La víctima y otros estudiantes se desplazaban en un automóvil de pasajeros que los conducía hacia el primer día de clases de la Escola Estadual Militarizada “Cícero Vieira”, ubicada en Pacaraima. El hecho ocurrió a pocos kilómetros de Pacaraima, en la zona adyacente a una curva cercana a una subestación de energía, sobre la vía que comunica con Venezuela.

Las causas del accidente sigue en investigación

El accidente dejó además a varios menores heridos, cuyo número exacto aún no ha sido confirmado por las autoridades sanitarias de Roraima. Los alumnos lesionados, junto con el conductor del vehículo, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Délio de Oliveira Tupinambá, en Pacaraima. El estado de salud de los heridos tampoco ha sido detallado completamente, aunque fuentes locales señalan que el menor fallecido está entre los pasajeros venezolanos procedentes de Santa Elena.

Las autoridades brasileñas informaron que las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, aunque las primeras impresiones apuntan a una pérdida de control del auto en una curva de alto riesgo, zona que concentra varios incidentes viales por el tránsito intenso de venezolanos y brasileños.

La muerte del adolescente ha generado luto entre la comunidad escolar y familias de la fronteira, que reclaman mayores controles de velocidad y mejor señalización en este tramo de la Troncal 10, vital para el comercio y el paso migratorio entre ambos países.