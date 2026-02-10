Lo que inició como una tarde de recreación en el popular balneario “Culebra” se tornó en angustia colectiva tras activarse una operación de búsqueda y salvamento por la desaparición de tres adolescentes sumergidos en el afluente de la región.

De acuerdo con testimonios de presentes, los jóvenes se encontraban bañándose en la zona conocida como “Los Chorros”, una área más retirada del flujo principal de bañistas. La calma se rompió cuando una de las integrantes del grupo comenzó a pedir auxilio desesperadamente, advirtiendo que sus compañeros habían sido arrastrados por la fuerza de la corriente, sin que pudiera hacer nada por detenerlos.

Ante el reporte de la emergencia, se conformó de inmediato una comisión mixta de búsqueda integrada por Protección Civil (PC), unidades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y personal policíaco del estado. Los equipos trabajan río abajo, aprovechando lanchas y equipo de rescate acuático, a pesar de las condiciones adversas del afluente y la escasa visibilidad en ciertos tramos.

Hasta el cierre de este reporte, no se reportan hallazgos concretos sobre los menores.

Las autoridades no han precisado edad ni identidad de los niños por razones legales, pero sí aseguran que las labores de rastreo se mantienen sin interrupción. En el propio balneario, familiares, amigos y bañistas permanecen agrupados a la vera del río, espían cada movimiento de las lanchas y sostienen una espera tensa, mientras rezan por el regreso sano y salvo de los tres adolescentes desaparecidos