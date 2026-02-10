En el marco de un despliegue antidrogas, tropas de la FANB decomisaron 79,70 gramos de presunta cocaína y 50,90 gramos de marihuana, así como una motocicleta y un teléfono celular, en un procedimiento en el PAC “La Romana”, estado Bolívar

Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al Comando de Zona GNB N° 62 y a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA‑62), capturaron a un ciudadano en el Punto de Atención al Ciudadano “La Romana” durante un operativo de inspección orientado a atacar el tráfico de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con el parte oficial, el procedimiento permitió desarticular un traslado de droga que tenía como destino la población de El Palmar, evidenciando que el cargamento formaba parte de una cadena de comercialización ilícita hacia comunidades de la zona fronteriza.

Durante la revisión del individuo y del vehículo que utilizaba, las autoridades incautaron dos envoltorios de presunta cocaína, con un peso total de 79,70 gramos, y un envoltorio de presunta marihuana de 50,90 gramos, sumando 130,60 gramos de material estupefaciente.

Además de la droga, al detenido se le retuvo una motocicleta de uso personal y un teléfono celular, elementos que serán incorporados a la investigación de manera formal de cara a determinar redes asociadas, posibles cómplices y rutas logísticas de la sustancia.

El ciudadano fue puesto a la orden de la autoridad competente, mientras se avanza en el estudio de posibles vínculos con estructuras del narcotráfico que operan en esta franja territorial del estado Bolívar.

La captura y la incautación forman parte de los despliegues permanentes de la FANB en la entidad, en el marco de operativos que persiguen combatir el tráfico y consumo de drogas, así como fortalecer la seguridad de las comunidades fronterizas.

Autoridades militares resaltaron que continuarán con operativos de inspección en puntos estratégicos, incluidos PAC y áreas de concentración poblacional, a fin de disuadir el uso criminal de estas rutas y proteger especialmente a la población juvenil.