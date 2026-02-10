Petróleos de Venezuela (PDVSA) aumentó la producción de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, revirtiendo recortes recientes y acercando el total nacional al millón de barriles diarios (bpd), según fuentes cercanas a las operaciones.

Los pozos en esta región oriental producen ahora más de 500.000 bpd, un alza de +100.000 bpd desde principios de enero, con incrementos notables durante el fin de semana en varios proyectos.

En enero, el Gobierno estadounidense otorgó licencias a comercializadoras como Trafigura y Vitol para exportar y vender millones de barriles venezolanos. También autorizó a firmas de EE.UU. a suministrar combustible y exportar crudo del país.

Este repunte ocurre pese a tensiones geopolíticas, posicionando a Venezuela en camino a su meta de producción pre-sanciones.