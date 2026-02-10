La ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de presos políticos en Venezuela, informó este lunes haber verificado 426 excarcelaciones desde hace un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones masivas.

En su cuenta de Instagram, la organización precisó que la cifra abarca desde el 8 de enero hasta las 10:00 hora local de este 9 de febrero (14:00 GMT). Más temprano, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó en rueda de prensa que eran 897 personas, aunque incluyó liberados desde finales de 2025. Cabello ajustó luego a 896, restando uno por la recaptura del opositor Juan Pablo Guanipa, excarcelado el domingo tras 8 meses detenido y detenido nuevamente horas después.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exigió la liberación plena de todos los detenidos, criticando que la mayoría recibe libertad condicional con medidas como prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y veto a declaraciones mediáticas.

Espacio Público, enfocada en libertad de expresión, cuestionó el domingo la ausencia de una lista oficial para verificar casos. El proceso, anunciado por el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez el 8 de enero sin detalles de plazos ni identidades, mantiene vigilias y campamentos de activistas y familiares frente a cárceles como el Helicoide (Sebin).

Este semana, el Parlamento debate por segunda vez el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aprobado en primera discusión el jueves pasado pese a críticas de ONGs por «contradicciones» y «conflictos de intereses».