El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela solicitó este lunes al Parlamento reconocer la «persecución» sistemática contra periodistas en la ley de amnistía que se aprobará esta semana. Exigieron un compromiso estatal para que «nunca más» se use el derecho penal contra el ejercicio del periodismo, y presentaron un proyecto que aborda judicializaciones, persecución digital y delitos «fabricados».

En rueda de prensa, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, detalló que su propuesta reconoce la persecución judicial por libertad de expresión, incluyendo el uso de tecnologías de mensajería y redes sociales contra opiniones críticas. «Es un proyecto que amnistía a personas perseguidas por ejercer su derecho a informar», enfatizó.

Ruiz reportó 59 periodistas judicializados actualmente: 4 en prisión, 2 en arresto domiciliario y al menos 20 en exilio por esta persecución. Además, decenas han huido del país con pasaportes anulados o alertas policiales sin notificación previa.

El Parlamento, de mayoría opositora, prevé aprobar esta semana la ley de amnistía para presos políticos de los últimos 27 años de chavismo, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El proyecto ya pasó un debate y está en consultas con la sociedad civil.