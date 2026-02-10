El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, dejando dos tripulantes muertos y uno sobreviviente.

Tras el operativo, la Guardia Costera de EE.UU. activó su sistema de búsqueda y rescate para asistir al tripulante herido. Según un comunicado en la cuenta de X del Comando Sur, la acción fue ordenada por el general Francis L. Donovan, quien asumió el cargo el 5 de febrero.

El incidente ocurrió en una «conocida ruta de narcotráfico» y se suma a otros 40 operativos similares en aguas internacionales desde agosto de 2025.

En paralelo, este mismo lunes, EE.UU. y Colombia destruyeron un semisumergible en el Pacífico, incautando 10 toneladas de cocaína y deteniendo a cuatro sospechosos.

Este nuevo ataque se produce una semana después de la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Washington, donde se reunió con su homólogo Donald Trump pese a diferencias previas.

La intensificación de operaciones navales y aéreas estadounidenses en el Caribe y Pacífico precedió la intervención militar del 3 de enero, cuando EE.UU. detuvo al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal en Nueva York.