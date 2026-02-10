Imagen difundida en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses de un supuesto bote del narcotráfico atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur este lunes, en el Pacífico. EFE/ @southcom

El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, dejando dos tripulantes muertos y uno sobreviviente.

Tras el operativo, la Guardia Costera de EE.UU. activó su sistema de búsqueda y rescate para asistir al tripulante herido. Según un comunicado en la cuenta de X del Comando Sur, la acción fue ordenada por el general Francis L. Donovan, quien asumió el cargo el 5 de febrero.

El incidente ocurrió en una «conocida ruta de narcotráfico» y se suma a otros 40 operativos similares en aguas internacionales desde agosto de 2025.

En paralelo, este mismo lunes, EE.UU. y Colombia destruyeron un semisumergible en el Pacífico, incautando 10 toneladas de cocaína y deteniendo a cuatro sospechosos.

Este nuevo ataque se produce una semana después de la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Washington, donde se reunió con su homólogo Donald Trump pese a diferencias previas.

La intensificación de operaciones navales y aéreas estadounidenses en el Caribe y Pacífico precedió la intervención militar del 3 de enero, cuando EE.UU. detuvo al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal en Nueva York.

