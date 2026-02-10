Estados Unidos y Colombia ejecutaron este lunes una operación conjunta contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína, resultando en la detención de sus cuatro tripulantes.

El Departamento de Estado informó que el operativo contó con el apoyo de las fuerzas armadas colombianas. La droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares, fue destruida inmediatamente, según un comunicado publicado en la red social X.

Las autoridades arrestaron a los cuatro presuntos narcotraficantes que operaban la embarcación en aguas internacionales, aunque no se detalló la ubicación precisa.

Esta acción se produce una semana después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro a su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en un esfuerzo por recomponer las relaciones bilaterales tras tensiones diplomáticas recientes.

Desde agosto de 2025, EE.UU. ha realizado ataques letales contra embarcaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, bajo la operación «Lanza del Sur», que ha dejado más de 115 personas muertas. A diferencia de aquellos, esta intervención priorizó las detenciones para procesos judiciales.