El exconcejal Jesús Armas, excarcelado hace dos semanas tras torturas, criticó hoy la Ley de Amnistía como «insuficiente y discrecional», urgiendo presión popular para liberar a más de 600 presos políticos restantes.

En la Universidad Central de Venezuela (UCV), Armas afirmó: «El régimen no tiene voluntad genuina de cambio; si la tuviera, la amnistía reconciliaría al país, no sería viciada». Llamó a «depurar» un sistema judicial «desastre» incapaz de aplicar la norma.

«Nadie descansa hasta que salga el último preso político», enfatizó, exigiendo a autoridades «abrir las celdas».

Contexto de liberaciones

Armas, detenido en diciembre 2024 por liderar campaña de Edmundo González, denunció torturas en «casa clandestina» con asfixia mecánica. Salió el 8 feb con medidas cautelares (prohibición de salida).

Datos oficiales: 2.021 con cautelares lograron libertad plena; 177 beneficiados por amnistía (diputado Jorge Arreaza). Foro Penal verifica 109 liberados por la ley y 545 excarcelaciones desde 8 ene, pero aún 600+ presos políticos con condicional (presentaciones, restricciones).

ONGs la tildan «excluyente», diferenciando excarcelaciones (libertad condicional) de plenas.