El exilio cubano en Florida urge al Gobierno de Trump imputar por asesinato a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que mató a cuatro personas (tres ciudadanos y un residente de EE. UU.), coincidiendo con los 30 años del ataque y tras la captura de Nicolás Maduro.

Mario de la Peña, padre de una víctima, demanda al Departamento de Justicia procesar a Castro, entonces ministro de las FAR, por grabaciones que prueban su orden «criminal y salvaje» contra las avionetas de Carlos Costa y su hijo, que auxiliaban balseros.

«Ha llegado la hora»

Sylvia Iriondo (MAR por Cuba), sobreviviente del ataque, celebra la oportunidad con Trump y secretario Marco Rubio: «Conoce los horrores de 67 años de dictadura». La OACI confirmó el derribo en espacio internacional, violando normas humanitarias, pese a la versión cubana de «terroristas» en su espacio aéreo.

Jorge Cabrera (Directorio Democrático Cubano) ve en la detención de Maduro (3 ene en Caracas) un precedente: «¿Si cogieron a Maduro, por qué no Raúl?». Kiele Cabrera (ARC) suma: «Ambos violaron leyes de EE. UU.; Castro dio la orden directa».

Exiliados confían en congresistas cubanoamericanos (Salazar, Giménez, Díaz-Balart) y senadores (Scott, Moody), más el corte venezolano de petróleo a Cuba y la «emergencia nacional» declarada por Trump contra La Habana.