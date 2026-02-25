Washington eliminó aranceles punitivos a proveedores de crudo para Cuba tras fallo del Tribunal Supremo, pero puede aplicar otras sanciones para presionar a la isla, afirmaron hoy a EFE expertos John Kavulich y Pedro Freyre.

Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva que revierte los gravámenes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), parte de su directiva del 29 de enero que declaraba «emergencia nacional» por amenazas cubanas. Esto alivia un pilar de la política, pero deja intacta la declaración de crisis.

«Tigre con dientes»

«No es un tigre de papel; aún puede dar miedo», advierte Kavulich, presidente del Consejo Comercial EEUU-Cuba. «Cuba cometería un error si ve el fallo como escudo protector».

​Freyre, abogado cubanoamericano de Akerman, coincide: «La Casa Blanca abrió la puerta a otras acciones; esta administración usará nuevas herramientas, como sanciones bancarias del Tesoro».

​Crisis energética en Cuba

El bloqueo petrolero agrava la crisis de seis años: hospitales y transporte en mínimos, basura acumulada, racionamiento extremo y apagones de 20 horas diarias paralizan la economía. Cuba importa dos tercios de su energía.

​Expertos ven en Trump una «táctica del miedo»: amenazas disuasorias sin ejecución total. Kavulich duda de suministros rusos o chinos masivos, ya que «Cuba no es prioritaria». Prioridad de Washington: cambios económicos, no régimen, al estilo «modelo Venezuela».

Cuba permite ahora importaciones privadas de combustible (incluso desde Miami), toleradas por EE. UU. como apertura.