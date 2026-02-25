El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, viajará este miércoles a San Cristóbal y Nieves para la 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom, donde promoverá prioridades de Washington como seguridad regional y lucha contra inmigración ilegal.

Rubio se reunirá con líderes caribeños para «avanzar en prioridades comunes», según el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Estas incluyen fortalecer la seguridad, combatir el tráfico ilícito, y promover crecimiento económico, seguridad sanitaria y energética en el Caribe.

«Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los estados miembros de Caricom para mejorar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio», concluye el comunicado oficial.

Caricom, fundada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas, agrupa a 15 países caribeños para integración económica y coordinación exterior.

La gira se enmarca en la política exterior de Donald Trump en su segundo mandato, con énfasis en Latinoamérica y el Caribe: viraje hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero, presión a Cuba y la «doctrina Donroe» (reinterpretación de la Doctrina Monroe). A inicios de marzo, Trump convocará una cumbre en Florida con líderes afines como Milei (Argentina), Paz (Bolivia), Noboa (Ecuador), Bukele (El Salvador), Asfura (Honduras) y Peña (Paraguay).