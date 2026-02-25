Un fuerte accidente vial en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, dejó un fallecido y otra persona en estado grave, tras el impacto de una motocicleta contra un autobús frente a la estación de servicio Kukenan.

El suceso ocurrió en horas de la noche del lunes 23 de este mes en curso. Las víctimas son dos indígenas de la comunidad de San Ignacio, sector V. Uno pereció en el lugar de los hechos, mientras el otro fue trasladado de emergencia al hospital de Boa Vista, Brasil, donde se encuentra recluido en condición grave.

Autoridades locales investigan las causas del choque, que conmueve a la zona fronteriza. Este tipo de accidentes viales resalta los riesgos en vías de alto tráfico en la Gran Sabana.