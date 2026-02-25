Una joven funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) falleció tras un aparatoso accidente de moto durante una presunta persecución por robo, en las adyacencias del Terminal Terrestre Hugo de los Reyes Chávez, en Barinas. La víctima fue identificada como Yilmar Paola Contreras Moreno, adscrita a la División de Criminalística de la Delegación Municipal Barinas.

El suceso ocurrió en la madrugada del lunes 23 de este mes. Según información preliminar, sujetos desconocidos iniciaron una persecución con fines de despojarla de su vehículo de dos ruedas. En medio del riesgo y el nerviosismo generado por la amenaza, Contreras habría perdido el control de la moto, derrapando violentamente sobre el pavimento y sufriendo lesiones graves en varias partes del cuerpo.

El trágico desenlace ha conmocionado al gremio de la policía científica en la región, donde se destaca su labor en investigaciones criminales. Autoridades investigan el caso para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias exactas.