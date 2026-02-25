Un choque frontal entre dos motocicletas dejó dos personas en horas de la tarde del martes en la intersección de las avenidas Manuel Piar y Antonio de Berrio, junto al Maxiconsumo, San Félix.

El impacto expulsó a ambos conductores de sus vehículos. Uno sufrió una grave lesión craneal con posible fractura en la cabeza y pronóstico reservado, debatiéndose entre la vida y la muerte. Las identidades de los heridos se desconocen.

Transeúntes los auxiliaron y trasladaron por medios particulares a la emergencia del Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo, ya que paramédicos de Bomberos Municipales y VEN911 no llegaron al sitio.

Funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito se presentaron para las averiguaciones correspondientes.