ACTUALIZA NÚMERO DE VÍCTIMAS AME8078. JUIZ DE FORA (BRASIL), 24/02/2026.- Integrantes del equipo de Bomberos encuentran un cuerpo sin vida durante las labores de rescate en una zona afectada por fuertes lluvias este martes, en Juiz de Fora (Brasil). Un fuerte temporal ha dejado al menos 28 muertos y 40 desaparecidos en dos municipios del estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, aún en alerta por más lluvias, informó el Cuerpo de Bomberos. EFE/ Andre Coelho/ CONTENIDO GRÁFICO EXPLÍCITO

Un fuerte temporal causó al menos 28 muertos y 40 desaparecidos en Juiz de Fora y Ubá (Minas Gerais), con deslizamientos, inundaciones y puentes destruidos que desalojaron a 700 personas; los bomberos buscan sobrevivientes entre escombros mientras se prevén más precipitaciones.

​21 fallecidos y 37 desaparecidos en Juiz de Fora; 7 muertos y 3 extraviados. Ubá, a 100 km, donde daños impiden accesos. En una noche, lluvias equivalentes a un mes provocaron 74 casas colapsadas, cortes de luz y barrios inundados.

500 efectivos con perros rastreadores rescataron 98 vivos. En Parque Jardim Burnier (Juiz de Fora), un talud sepultó 12 viviendas: «5 óbitos, 10 rescatados vivos, 15 desaparecidos según vecinos», detalló el mayor Demetrius (Bomberos).

​»Noche extremadamente lluviosa»

Vecinos ayudan en desescombros o observan temerosos la montaña de tierra, con alertas de nuevas lluvias en celulares. «Llovió en horas lo equivalente a un mes», lamentó el gobernador Romeu Zema, decretando luto de 3 días. Miles sin luz/agua; colegios albergan desalojados; llega ayuda humanitaria.

Previsiones indican más precipitaciones por frente frío en el sureste brasileño (donde vive la mayoría de 213M habitantes). Vicegobernador Mateus Simões: «Zonas de ladera, evacuen YA; riesgo geológico grave». Miércoles: otro frente; jueves: baja presión afectará Belo Horizonte.

Lula, desde Abu Dabi (post-India/Corea), ordenó «movilización inmediata»: equipos de salud y solidaridad con víctimas.

Historial grave: mayo 2024, Rio Grande do Sul (180 muertos, Porto Alegre anegada semanas); 2023, São Paulo litoral (65 fallecidos); 2022, Minas/São Paulo/Río (centenas víctimas); Febrero 2022, Petrópolis (240 muertos).

