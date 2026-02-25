Un fuerte temporal causó al menos 28 muertos y 40 desaparecidos en Juiz de Fora y Ubá (Minas Gerais), con deslizamientos, inundaciones y puentes destruidos que desalojaron a 700 personas; los bomberos buscan sobrevivientes entre escombros mientras se prevén más precipitaciones.

​21 fallecidos y 37 desaparecidos en Juiz de Fora; 7 muertos y 3 extraviados. Ubá, a 100 km, donde daños impiden accesos. En una noche, lluvias equivalentes a un mes provocaron 74 casas colapsadas, cortes de luz y barrios inundados.

500 efectivos con perros rastreadores rescataron 98 vivos. En Parque Jardim Burnier (Juiz de Fora), un talud sepultó 12 viviendas: «5 óbitos, 10 rescatados vivos, 15 desaparecidos según vecinos», detalló el mayor Demetrius (Bomberos).

​»Noche extremadamente lluviosa»

Vecinos ayudan en desescombros o observan temerosos la montaña de tierra, con alertas de nuevas lluvias en celulares. «Llovió en horas lo equivalente a un mes», lamentó el gobernador Romeu Zema, decretando luto de 3 días. Miles sin luz/agua; colegios albergan desalojados; llega ayuda humanitaria.

Previsiones indican más precipitaciones por frente frío en el sureste brasileño (donde vive la mayoría de 213M habitantes). Vicegobernador Mateus Simões: «Zonas de ladera, evacuen YA; riesgo geológico grave». Miércoles: otro frente; jueves: baja presión afectará Belo Horizonte.

Lula, desde Abu Dabi (post-India/Corea), ordenó «movilización inmediata»: equipos de salud y solidaridad con víctimas.

Historial grave: mayo 2024, Rio Grande do Sul (180 muertos, Porto Alegre anegada semanas); 2023, São Paulo litoral (65 fallecidos); 2022, Minas/São Paulo/Río (centenas víctimas); Febrero 2022, Petrópolis (240 muertos).