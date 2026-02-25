El presidente de EE.UU., Donald Trump, propició este martes durante su discurso del Estado de la Unión el emotivo encuentro entre el excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, excarcelado cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, y su sobrina Alejandra González, usándolo como ejemplo de la represión chavista.

Márquez, de 63 años y oriundo de Maracaibo (Zulia), apareció sorpresivamente en el Capitolio durante el pronunciamiento de Trump ante la sesión conjunta del Congreso, donde el mandatario alabó nuevamente el operativo estadounidense del 3 de enero que capturó a Maduro, ahora a la espera de juicio federal en Nueva York por narcoterrorismo y conspiración.

«Esta noche está con nosotros Alejandra González», anunció Trump al hablar de la cooperación con la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez «para impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tanto».

«Ella creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Alejandra, me complace informarte que tu tío no solo ha sido liberado, sino que también está aquí esta noche», exclamó Trump con solemnidad.

El mandatario invitó al político al hemiciclo, donde Márquez se fundió en un abrazo con su sobrina amid aplausos de legisladores. «Alejandra temía no volver a ver a su tío. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes ordenaron cerrar esa vil prisión (el Helicoide) y liberar a cientos de presos políticos», aseguró Trump, prometiendo más excarcelaciones.

Antecedentes de Márquez

El ingeniero y exvicepresidente del CNE (2021-2023) fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Maduro por el Consejo Nacional Electoral. Su liberación ocurrió cinco días después de la operación militar de EE.UU. que capturó al expresidente.

Márquez labró su carrera política en Zulia oponiéndose al chavismo. Organizaciones de derechos humanos venezolanas reportan unas 400 liberaciones recientes (mitad de las anunciadas por Caracas desde diciembre).