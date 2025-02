Tras someterse a una cirugía para reparar un ligamento roto en el pulgar izquierdo — y sin poder siquiera hacer swings — el venezolano Luis Arráez tuvo más tiempo libre del habitual este invierno.

Entonces, decidió probar algo nuevo.

«Me tomé unas vacaciones por primera vez en mi vida», contó Arráez.

En diciembre, Arráez y su esposa dejaron a sus hijos en casa, en Miami, y volaron a París. Visitaron la Torre Eiffel y disfrutaron de una cena que, según él, fue exageradamente cara. Fue un cambio radical en comparación con su rutina habitual de temporada baja.

«Siempre siento que tengo que trabajar», expresó. «Este año, necesitaba despejar mi mente, hacer algo diferente».

Después de eso, regresó a casa y a su rutina, Arráez comenzó su proceso de recuperación inmediatamente después de la cirugía, enfocándose en fortalecer sus piernas.

A mediados de enero, volvió a tomar el bate.

Lo más importante es que Arráez asegura no sentir ningún efecto de la lesión que lo afectó durante todo el verano pasado. Tras un par de días de prácticas de bateo en vivo, empieza a soñar con lo que eso podría significar.

«Ayer me atoré con un lanzamiento y no sentí nada», dijo Arráez. «Eso es una buena señal. Siento como si tuviera un pulgar nuevo».

La temporada pasada, mientras Arráez se encaminaba a su tercer título de bateo consecutivo, minimizó constantemente la gravedad de su lesión. Pero el miércoles, finalmente reconoció su impacto. La molestia alteró su swing de manera significativa. Cada vez que el dolor en el pulgar se hacía presente, le dificultaba mantener su mecánica de bateo dentro de la pelota.

«Me afectó mucho, porque uso mis manos constantemente», explicó Arráez.

«Siempre trato de mantener el swing adentro, pero el año pasado no podía hacerlo. Este año, no siento nada en el pulgar. Es una buena señal. Creo que eso significará muchos problemas para los lanzadores».

Claro, Arráez es un bateador único con un talento especial. No genera mucho poder. No recibe muchas bases por bolas.

Pero tiene una habilidad excepcional para conectar líneas y encontrar los espacios en la defensa rival.

Ese estilo de juego ha generado debates, pero hay algo que no se discute: Cuando Arráez está en su mejor nivel, es un jugador sumamente valioso.

El año pasado, el oriundo de San Felipe bateó para .314 con OPS de .738. Puede debatirse el valor de esos números, pero no representan su mejor versión. El año anterior, con mejor salud, registró promedio de .354 y OPS de .861. Y él mismo cree que ese nivel sigue estando al alcance.

«Muchas cosas buenas vienen en camino», continuó Arráez. «Si estoy saludable, puedo hacer muchas cosas buenas».

los Padres, por su parte, siguen destacando la importancia de su desempeño en el 2024, después de haberlo adquirido en un cambio a principios de mayo.

Incluso sin estar al 100%, su impacto en la parte alta del lineup fue evidente.

«Cómo ganó un título de bateo básicamente sin un pulgar durante las últimas seis semanas fue impresionante», dijo el manager de los Padres, Mike Shildt.

«Competir con ese tipo de lesión física — y hacerlo bien, liderándonos hasta los playoffs — es algo admirable de verdad. Mucho respeto… ahora, se ve saludable. Entonces, atentos».

Cuando Arráez aseguró el título de bateo del año pasado — su tercero consecutivo, con tres equipos diferentes — Shildt bromeó diciendo que le gustaría verlo ganar algunos más sin cambiar de uniforme. Fue un comentario ligero mientras el equipo celebraba su logro.

Pero durante el invierno, el nombre de Arráez volvió a aparecer en rumores de cambio. Tal vez no al nivel de años anteriores ni con la misma frecuencia que jugadores como Dylan Cease o el también venezolano Robert Suárez, pero un movimiento no parecía descabellado.

«No presto atención a eso», afirmó Arráez. «Pueden hablar de cambios, pero yo sigo aquí. Tengo este uniforme hermoso. Me siento bien aquí. Estoy aquí para jugar béisbol y tratar de ganar una Serie Mundial».

La razón detrás de esos rumores es que Arráez entra en su último año antes de la agencia libre, con un salario de 14 millones de dólares para el 2025. Sin embargo, en contraste con esas especulaciones, también existe la posibilidad de una extensión de contrato que lo mantenga en San Diego.

Según ambas partes, esas conversaciones aún no han comenzado formalmente, pero eso no significa que no puedan ocurrir. Arráez ha dejado claro que está abierto a la idea, y la idea parece ser mutua.

«Luis sabe cuánto lo valoramos. Evidentemente, hicimos un gran cambio para traerlo», dijo el gerente general de los Padres, A.J. Preller.

«Él sabe lo que pensamos de él. Sabe que nos encantaría tenerlo aquí. Veremos cómo se desarrolla todo».