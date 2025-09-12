Con el objetivo de trazar la hoja de ruta para el próximo período académico, el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del estado Bolívar (anteriormente conocida como Zona Educativa) sostuvo la primera reunión de orientación con los once directores municipales de educación.

La jornada, que contó también con la participación de jefes de división y coordinadores, se centró en la socialización de los lineamientos ministeriales para el año escolar 2025-2026, así lo informó Emilio Aguilar autoridad única educativa en el estado Bolívar.

Durante el encuentro, se discutieron puntos clave para la operatividad y la calidad de la educación en la región. Entre los temas abordados destacan: El esquema de supervisión y acompañamiento pedagógico que se implementará en el primer lapso.

Los lineamientos de funcionamiento de los planteles educativos. Orientaciones precisas sobre el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) y los proyectos de aprendizaje.

Otros de los puntos acordados en la reunión también destacan: conformación de los consejos educativos, en apego a la Resolución 058.

Asimismo, se revisaron los planes de Brincomiles de cada municipio, como parte de la preparación para el inicio del nuevo año escolar.

Esta reunión marca el arranque formal de las actividades de planificación, buscando asegurar un inicio de clases organizado y eficiente para toda la comunidad educativa de Bolívar, afirmó Aguilar.