El equipo de Inviobras Bolívar realizó un levantamiento técnico en el tramo Los Pijiguaos de la Troncal 12, con el objetivo de determinar las acciones necesarias y mejorar esta vialidad.

La rehabilitación inicia desde el puente Morichal y abarca 3.5 km de la carretera.

Adicionalmente, se construyó una base sólida con granzón natural y se realizaron labores de desmalezamiento y acondicionamiento en los laterales de la vía para garantizar la durabilidad de la obra.

En este despliegue de cinco frentes; sigue el proyecto de recuperación integral en la carretera nacional Caicara – Los Pijiguaos del municipio Cedeño, ejecutado por el Gobierno nacional, regional y municipal.