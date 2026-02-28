Humbert Yohandry Vanegas Soto, de 27 años, fue detenido en el sector Villa Elena, municipio Francisco Javier Pulgar, en el Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia, tras disparar encapuchado a una comisión policial.

Según reveló este viernes 27 de febrero el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) en Instagram, el individuo se desplazaba encapuchado a bordo de una motocicleta, en horas de la noche, portando un arma de fuego.

El hombre al percatarse de la presencia policial, intentó huir del sitio, lo cual inició una persecución. Soto al verse acorralado por los uniformados, comenzó a dispararles, lo cual los obligó a repeler el ataque, dejándolo con una herida en el brazo derecho, detalla la publicación.

De inmediato fue llevado a un centro de salud, en el cual recibió atención médica. Posteriormente, fue trasladado a la sede policial, y puesto a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público (MP).