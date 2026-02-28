Una aeronave privada procedente del archipiélago de Los Roques protagonizó un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, tras reportar fallas mecánicas críticas en su sistema de aterrizaje, dejando un saldo de seis personas lesionadas.

Se trata de un Beechcraft King Air 100, identificado con la matrícula YV1306 y de color blanco, el cual presentó un desperfecto en el tren de aterrizaje delantero durante la aproximación a la pista. Fuentes oficiales indicaron que la falla obligó a la tripulación a ejecutar maniobras de emergencia para posarse sobre la pista, lo que derivó en el colapso del tren y causó daños estructurales de consideración en la aeronave debido al fuerte impacto contra el asfalto.

El incidente generó la inmediata activación de los protocolos de emergencia. Paramédicos de guardia acudieron al lugar para atender a los ocupantes de la aeronave. El balance oficial preliminar confirma que seis personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica en el sitio. Hasta el momento no se ha revelado la gravedad de las heridas ni la identidad de los pasajeros y tripulantes, aunque se confirmó que todos los ocupantes fueron evacuados de manera oportuna.

Como consecuencia del siniestro, las operaciones aéreas en el terminal quedaron limitadas durante varios minutos. La pista permaneció inhabilitada mientras los equipos de rescate y seguridad trabajaban en la remoción de la aeronave siniestrada, lo que generó retrasos y la preocupación de pasajeros que esperaban en las salas de abordaje.

Pasadas las 5:00 de la tarde, las autoridades aeroportuarias anunciaron la normalización de las operaciones.