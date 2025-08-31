Las autoridades aeronáuticas de la isla de Aruba extendieron por 90 días más la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general desde y hacia Venezuela.

En ese sentido, el abogado especializado en temas aeronáuticos, Guillermo De Armas, informó en sus redes sociales que la prohibición durará hasta el próximo 27 de noviembre de 2025.

Es importante destacar que la NOTAM está identificada bajo el número A0479/25 del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix de la isla de Aruba.

En el mes de julio de este año, las autoridades arubeñas extendieron por un mes y medio la prohibición, la cual finalizó este 30 de agosto.