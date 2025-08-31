El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó sobre una serie de cierres viales programados en importantes tramos de las troncales 01 (Caracas) y 10 (Bolívar y Delta Amacuro), como parte de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura que se ejecutarán durante el mes de septiembre.

En el oriente del país, se anunció el cierre total de la Troncal 10 entre los sectores Santa Bárbara y El Silencio, vía que conecta los estados Bolívar y Delta Amacuro. Esta medida estará vigente del 1 al 7 de septiembre, y el tránsito será desviado por el sector Crucero de Mata Negra hasta la salida de Río Tigre, en dirección hacia Morichal.

Las autoridades instan a los conductores a tomar las previsiones necesarias, planificar sus rutas con antelación y colaborar con las labores que ejecuta la fuerza trabajadora para garantizar la seguridad y movilidad de todos los usuarios.

Estos trabajos forman parte de un plan nacional de recuperación vial que busca mejorar la conectividad entre regiones y prevenir riesgos estructurales en zonas de alto tránsito.

En Caracas, se realizará un cierre parcial en la Troncal 01, sentido Maracay, desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, en horario nocturno de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana. Las labores se centrarán en el mantenimiento de las vigas de carga del puente del distribuidor Las Gaviotas, ubicado en la parroquia Coche, municipio Libertador.