En un trágico suceso ocurrido en Baños de Agua Santa, Tungurahua, Ecuador, un joven venezolano de 23 años falleció tras recibir un disparo en la cabeza, efectuado por un sujeto dentro de su propia residencia. El presunto agresor, un amigo colombiano de la víctima, huyó rápidamente en una motocicleta luego de cometer el crimen.

Jedixon David Salazar compartió la tarde en compañía de un amigo identificado como «El Costa», colombiano de nacionalidad, en su vivienda. Según relató el padre del infortunado, después de sostener una conversación ambos se dirigieron al cuarto de Jedixon donde permanecieron aproximadamente media hora.

De repente, escuchó un disparo que rompió la tranquilidad del hogar. El padre salió al balcón y fue testigo de la rápida huida del visitante a bordo de una motocicleta negra. En sus palabras, el agresor afirmó que «se le cayó la pistola».

Al ingresar al cuarto, Jedixon yacía en el suelo en estado agonizante. Fue trasladado con urgencia al hospital local, donde falleció minutos después debido a la herida fatal en la cabeza.

Las autoridades investigan el móvil y las circunstancias del crimen, mientras la comunidad de Baños de Agua Santa se encuentra consternada por el aumento de hechos violentos en la región.

La familia del joven venezolano exige justicia y pronta acción de las fuerzas del orden.