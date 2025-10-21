La Asociación de Agencias de Cargas y Aduanas de Venezuela (Asocav) ha confirmado la reanudación parcial del servicio de cargas puerta a puerta desde Estados Unidos a Venezuela.

Gretsy Marín, presidenta de Asocav, explicó que la recepción de este tipo de envíos en el país se ha reactivado gracias a que algunas empresas en Estados Unidos encontraron alternativas para el traslado de los contenedores a Venezuela.

«Estas alternativas son distintas a las dos compañías que habían suspendido las salidas hace aproximadamente mes y medio», apuntó.

Aunque Marín indicó no tener detalles específicos sobre estas nuevas operativas, expresó su esperanza de que las empresas «hayan logrado una forma de poder manejarse en aduanas para que la gente pueda recibir lo que tiene pendiente», añadiendo que «por la fecha genera una presión adicional», según declaró en una entrevista radial.

Cabe recordar que, en septiembre pasado, Marín había alertado sobre los retrasos en estas cargas, los cuales se debieron a una serie de cambios en las normativas de la legislación venezolana.

En aquel momento, detalló que el sector aduanero solicitó correcciones a la legislación, resultando en que muchos de los productos enviados, incluso para consumo personal, «tienen que presentar permisos específicos solicitados por el Estado venezolano».