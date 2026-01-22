Atlético Guayana arrancó el torneo ganando al campeón Lyon.

Un solitario tanto del jugador de Vista Al Sol, Pedro Antoima, bastó para que los pupilos de Domingo Muccio derrotaran por un gol a cero al campeón vigente Lyon que estrenó con derrota su título logrado a finales del año 2025.

En otras instancias, el equipo de Tigre venció a Guaiparo por 1-0 con gol anotado por parte de Romel Barrios, mientras que Las llaves arrancó doblegando a Unare por 2-1 con goles de Eduardo García y Edixon Prado, descontando por los derrotados Danny Vivas.

Pedro Antoima marcó el solitario tanto de la victoria de los naranja y blanco.

Entretanto Fénix y Semilleros igualaron a cero goles, en tanto que el siempre favorito Millonarios, golearon a Galácticos por 3-0 con goles de Eduardo Guzmán, Kervis “picha” Hernández y Edmir Castellanos.

Finalmente en el cotejo de cerrar las acciones de esta primera fecha, el cuadro de Villa Colombia goleó a Sur Aeropuerto por 4-1 con goles de Mervis Alcalá, Yovainnis Vallejo, Edimir Castellanos y Carlos Pérez.

Por Sur Aeropuerto sobresalió en el ataque Ronald González con el solitario tanto del elenco ASA.

Domingo Muccio “el magnate” del cuadro del Atlético Guayana

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR