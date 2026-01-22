Un solitario tanto del jugador de Vista Al Sol, Pedro Antoima, bastó para que los pupilos de Domingo Muccio derrotaran por un gol a cero al campeón vigente Lyon que estrenó con derrota su título logrado a finales del año 2025.

En otras instancias, el equipo de Tigre venció a Guaiparo por 1-0 con gol anotado por parte de Romel Barrios, mientras que Las llaves arrancó doblegando a Unare por 2-1 con goles de Eduardo García y Edixon Prado, descontando por los derrotados Danny Vivas.

Entretanto Fénix y Semilleros igualaron a cero goles, en tanto que el siempre favorito Millonarios, golearon a Galácticos por 3-0 con goles de Eduardo Guzmán, Kervis “picha” Hernández y Edmir Castellanos.

Finalmente en el cotejo de cerrar las acciones de esta primera fecha, el cuadro de Villa Colombia goleó a Sur Aeropuerto por 4-1 con goles de Mervis Alcalá, Yovainnis Vallejo, Edimir Castellanos y Carlos Pérez.

Por Sur Aeropuerto sobresalió en el ataque Ronald González con el solitario tanto del elenco ASA.