Tras una importante reunión sostenida en Caracas a inicio de este año, ha trascendido de manera extraoficial un movimiento que sacudiría el tablero de la liga nacional: el regreso del baloncesto profesional al estado Bolívar.

Según fuentes cercanas a la negociación, la franquicia Centauros de Portuguesa estaría finiquitando los detalles para mudarse a Ciudad Guayana.

Sin embargo, este cambio de sede vendría consigo con una renovación total de identidad pasando a llamarse Centauros de Bolívar, devolviéndole así a la afición guayanesa la oportunidad de disfrutar del deporte de las alturas.

Puntos clave de la temporada 2026

El panorama para la próxima campaña presenta cambios significativos que mantienen en expectativa a los fanáticos y especialistas.

Expansión de la liga

Se maneja la participación de 14 equipos, lo que garantiza un calendario más robusto y mayor competitividad en las plazas nacionales.

Fecha de inicio en evaluación

Aunque inicialmente se estimó el salto entre dos para el 7 de marzo, fuentes internas sugieren que el arranque podría postergarse al menos dos semanas para ajustar detalles logísticos y de pretemporada.

Nueva casa

La organización de Centauros buscaría hacer del estado Bolívar su nuevo fortín, aprovechando la histórica cultura baloncestística de la zona.

Expectativa regional

Aunque la información se maneja aún bajo el carácter de especulación con fuerza, el movimiento representaría un renacer deportivo para la entidad.

Se espera que en los próximos días las autoridades de la liga y la directiva de la organización emitan un comunicado oficial para confirmar la mudanza y el calendario definitivo.