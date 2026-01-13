La literatura venezolana contemporánea llega a las salas de cine con el estreno de «Aún es de noche en Caracas». Basada en la novela de 2018 «La hija de la española», escrita por Karina Sainz Borgo, la película se centra en la perspectiva del exilio y las dificultades de la vida urbana en un contexto de crisis.

La trama sigue a Adelaida, una joven que, tras la muerte de su madre, se encuentra con que su hogar ha sido tomado por grupos armados, obligándola a tomar decisiones extremas para sobrevivir en una sociedad que se desmorona.

El contexto de la narrativa

El tráiler oficial, difundido recientemente por Cinépolis, cuenta con una introducción de Edgar Ramírez, quien también ejerce como productor del proyecto.

En el adelanto, Ramírez recuerda los eventos de 2017 y el impacto que tuvieron las protestas y las expropiaciones en la vida de miles de familias, explica Hollywood Reporter.

La sinopsis oficial narra cómo la protagonista lucha por recuperar su espacio y su identidad, mientras grupos de poder desplazan a los ciudadanos de sus hogares y negocios, arrebatándoles todo su patrimonio de un momento a otro.

Reflexiones sobre el exilio

Durante la presentación de la cinta en el Festival de Guadalajara, Ramírez explicó que el proyecto busca reflejar el sentimiento de cuando el país de origen expulsa a sus propios ciudadanos.

“Esta realidad no es exclusiva de Venezuela, pues forma parte de un fenómeno que se repite una y otra vez a lo largo de la historia”, señaló el actor. Para el equipo de producción, la película es una exploración de lo que significa que el mundo conocido desaparezca de la noche a la mañana y la búsqueda de una nueva vida lejos de casa.

Producción y elenco internacional

Debido a la imposibilidad de rodar en territorio nacional, la filmación se llevó a cabo en México, utilizando a actores venezolanos que residen fuera del país para mantener la autenticidad del relato.

La dirección y el guion están a cargo de Mariana Rondón y Marité Ugás, mientras que el reparto cuenta con la colombiana Natalia Reyes en el papel principal, junto a Moisés Angola, Sheila Monterola y Samantha Castillo.

Finalmente, la película estará disponible en la cartelera nacional a partir del 5 de febrero.