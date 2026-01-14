Lo que era un parecía una elección rutinaria confirmó lo obvio: Jadher Areinamo es el Novato del Año de la temporada 2025-2026 del béisbol venezolano.

El jugador sensación de Tiburones de La Guaira se unió a Los Grandes de la LVBP, luego de recibir 59 de los 60 votos al primer lugar para sumar 295 puntos, inalcanzables para Brainer Bonaci, de Leones del Caracas, quien lo secundó con 79 unidades, y para Yohendrick Piñango, de Cardenales de Lara, quien obtuvo 63.

Y es que Areinamo era el gran favorito debido a la producción que acumuló en solo 36 juegos, luego de no poder ver acción en el mes de diciembre por petición de su organización en los Estados Unidos, las Rayas de Tampa Bay.

En los dos primeros meses de campaña promedió .364 (3ro.), con 13 jonrones (3ro.) y 43 remolcadas (5to.) para quedar entre los líderes del torneo en esos departamentos, ubicándose como líder en slugging con .692, y en el top 10 en anotadas (10mo con 34), bases alcanzadas (5to con 99) y porcentaje de embasado (8vo con .420).

“Estoy muy orgulloso de poder ganarme este premio”, dijo Areinamo, de 22 años, quien debutó en la campaña 2023-2024, pero apenas consumió tres turnos en dos compromisos.

“Es un sueño para mí y estoy bastante emocionado de que Tiburones de La Guaira me haya dado la oportunidad de jugar y de poder demostrar mi talento”.

Areinamo es el 15to jugador de la franquicia en llevarse esta distinción y se une a Juan Quintana (1963-1964), Romo Blanco (1973-1974), Juan Francisco Monasterios (1976-1977), Gustavo Polidor (1980-1981), Argenis Salazar (1981-1982), Norman Carrasco (1982-1983), Carlos Mendoza (2000-2001), Francisco Rodríguez (2003-2004), Maximiliano Ramírez (2008-2009), Héctor Sánchez (2011-2012), Salvador Pérez (2012-2013), Carlos Sánchez (2013-2014), Odubel Herrera (2014-2015) y a Luis Matos (2024-2025).

“Eso es una bendición”, agregó. “Dios me dio la oportunidad de poder jugar, demostrar lo que puedo hacer, y el próximo año cuando regrese a jugar, con el favor de Dios, ya los fanáticos y los demás equipos sabrán lo que puedo hacer y aportar para Tiburones de La Guaira».

Los Grandes de la LVBP, galardones organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, avalados por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y presentados por Maltín Polar , continuarán este miércoles 14 de enero con el anuncio del ganador del Premio Luis Salazar al Regreso del Año, que tiene como finalistas a Ramón Flores (Bravos de Margarita), Hernán Pérez (Caribes de Anzoátegui) y a Juniel Querecuto (Tiburones de La Guaira).