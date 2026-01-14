La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que los ingresos provenientes de la venta de petróleo estarán destinados a la recuperación y reestructuración del sistema de salud del país, pese a la advertencia de Estados Unidos de que controlará la venta de crudo por tiempo «indefinido» y que depositará los ingresos de esas transacciones en cuentas administradas por Washington.

En una breve alocución transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que trabaja en un plan especial para el área de salud -afectada por años de crisis- y que el primer compromiso es que cada dólar que ingrese a Venezuela de la industria petrolera y gasífera vaya destinado a atender los requerimientos del sistema sanitario.

Además, dijo que con este plan ya hay 75 centros de salud que están equipados con «los ingresos provenientes del petróleo».