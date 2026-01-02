La gran cantidad de desechos sólidos comenzaron a reaparecer en la avenida Manuel Piar, mientras que en las comunidades aledañas los vecinos se quejan porque la basura comenzó a generar problemas dentro de las residencias.

Ana García, dice que los mismos vecinos que hacen vida en la avenida Guanaguanare de Bella Vista, cruce con la avenida Menca de Leoni, echan los desperdicios que producen en sus casas a escasos metros de vivienda afectándola de gran manera.

“Casi todos los días peleo con la gente que se acerca a depositar su desperdicio en los alrededores del poste eléctrico de este lugar. Se hacen grandes tumultos de basura y el olor se mete hasta el interior de la vivienda, no puedo estar adentro por la fetidez”, aseguró la mujer.

El problema está frente a la antigua Panadería San José, los residentes de este lugar cogieron este sitio como basurero, aprovechándose que la mencionada propiedad se encuentra sola y abandonada.

Otro lugareño explicó que anteriormente el aseo urbano pasaba recolectando la basura y “desde que expulsaron a la empresa Fospuca la basura comenzó a acumularse en las casas. Entonces la gente no tiene otra alternativa que botar los desechos en la calle”.

Al parecer las pocas volquetas y camiones que están prestando el servicio de aseo urbano no se dan abasto, “esa es una de las razones por la que comenzamos a ver los basureros improvisados en esquinas y calles de la ciudad”, apuntó Luis José.

Vecinos esperan que con las nuevas compactadoras que adquirieron la gobernación y alcaldía de Caroní el servicio mejore.