Habitantes de Los Morros, en el municipio Arismendi del estado Sucre, localizaron este jueves el cadáver de Ernesto José Tenía Robles, de 23 años, con múltiples impactos de bala. El hecho ocurrió en una zona rural cercana a su residencia.

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resguardaron el sitio hasta la llegada de los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y primeras diligencias. La víctima, oriunda de la zona, presentaba heridas de arma de fuego en el torso y extremidades, según observaciones preliminares.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han divulgado móviles ni sospechosos.

Sabuesos de la policía judicial sospechan que se trató de un ajuste de cuentas por el número de disparos que recibió la víctima, aparentemente no lo despojaron de sus pertenencias.