Un accidente de tránsito esta mañana en la zona 10 de Vista Hermosa dejó gravemente herido a Franklin Machado, de 30 años, quien conducía una motocicleta bajo presuntos efectos del alcohol.

La unidad derrapó y cayó al pavimento, causándole fracturas en una pierna y politraumatismos generalizados. Su acompañante resultó ileso. Personal de la Unidad Motorizada de Protección Civil Municipal, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, acudió rápidamente para primeros auxilios y traslado al hospital más cercano, donde Machado ingresó en estado delicado.

Autoridades investigan el incidente, común en barrios como Vista Hermosa por el alto uso de motos y riesgos viales. Se recomienda no conducir bajo influencia de alcohol para prevenir tragedias.

Autoridades de tránsito reportaron múltiples accidentes de motos en diferentes sectores del municipio Angostura del Orinoco, según la cifra de lesionados que ingresaron a la emergencia del Hospital Ruiz y Páez es alta.