El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Delegación Socopó logró esclarecer un brutal homicidio calificado con premeditación, traición familiar y robo agravado, ocurrido el 23 de diciembre en la comunidad de Batatuy, municipio Sucre del estado Barinas.

La víctima, Marco Tulio Sánchez Moreno de 63 años, fue atacado en su propia vivienda por un grupo liderado por su sobrina de 17 años, quien junto a su hermano Kevin Yalber Castillo Hernández (19), Daniel Enrique Sánchez Atencio (19), Keyner Antonio Guevara Castillo (18) y Junior Samuel Ramírez Chacón (23), ejecutaron un robo planificado.

Según diligencias preliminares, la adolescente y otra menor de edad distrajeron al tío mayor mientras los varones irrumpían en la casa. Lo sometieron, golpearon hasta dejarlo inconsciente y sustrajeron bienes de valor. Para eliminar evidencias y simular un accidente, rociaron líquido inflamable sobre el cuerpo en intento de incineración, que no prosperó completamente.

Tras activación de pesquisas científicas, entrevistas a testigos y rastreo de objetos robados, el CICPC detuvo a los cinco implicados en allanamientos en Ticoporo y zonas aledañas. Se recuperaron las pertenencias hurtadas, incluyendo dinero en efectivo y electrónicos.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público de Barinas, que imputará cargos por homicidio consciente y frustrado, robo agravado y asociación para delinquir. La menor involucrada será presentada ante la Fiscalía de Adolescentes.

Este suceso conmociona a la rural Barinas por el móvil pasional-familiar, en plena temporada decembrina, y resalta la efectividad operativa del CICPC en esclarecer crímenes de alto impacto en zonas apartadas.