Funcionarios de la Delegación Municipal San Fernando del CICPC esclarecieron un conmovedor femicidio impulsado por un ataque de celos, ocurrido en la madrugada del 30 de diciembre en el sector El Bucare II, dejando como víctima a Ismeilys Joselyn Álvarez Macea, de 27 años.

El victimario, José Yordani Sánchez Sánchez (29), ex pareja de la fallecida, irrumpió en su vivienda donde desató una violenta discusión motivada por supuestos celos. En el fragor, la estranguló hasta causarle la muerte y, para encubrir el crimen, ató una sábana a su cuello simulando un suicidio por ahorcamiento.

Tras perpetrar el hecho, Sánchez huyó escapando por un orificio entre el suelo y la pared de la residencia. El padrastro de la víctima, quien presenció la salida del agresor, lo confrontó dando voz de alto, pero el femicida le arrojó una piedra causándole lesiones en el cuerpo antes de darse a la fuga.

Una minuciosa búsqueda en las adyacencias del sitio del suceso permitió la detención inmediata de Sánchez, quien quedó identificado plenamente por testigos y evidencias físicas. El cuerpo de Álvarez presenta signos compatibles con asfixia mecánica y fue trasladado a la morgue para necropsia de rigor.

El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público de Apure, que le imputará cargos por femicidio agravado, lesiones y simulación de hecho punible. Este caso eleva la alerta sobre violencia de género en la región llanera, donde los celos siguen siendo móvil recurrente en homicidios pasionales, según estadísticas del CICPC. Autoridades llaman a denunciar tempranamente patrones abusivos para prevenir tragedias similares.