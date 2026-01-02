Los octavos de final de la Copa África de Naciones (AFCON) Marruecos 2025 arrancan este sábado con Marruecos como gran favorita, pese a no lograr tres victorias en la fase de grupos como su vecina Argelia y Nigeria. Los Leones del Atlas de Walid Regragui avanzaron con dos sólidos triunfos sobre Comoras (2-0) y Zambia (3-0), más un empate ante Mali (1-1) impulsado por goles del madridista Brahim Díaz y las espectaculares chilenas de Ayoub El Kaabi.

Este domingo, Marruecos enfrentará a Tanzania en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con todo a favor ante un rival menos potente y el rugido de su fervorosa hinchada. El argentino Miguel Gamondi ha hecho historia con las ‘Taifa Stars’, clasificadas como una de las mejores terceras tras derrota inicial ante Nigeria (2-1) y empates vs. Uganda (1-1) y Túnez (1-1).

Argelia celebra pleno de victorias: 3-0 a Sudán, 1-0 a Burkina Faso y 3-1 a Guinea Ecuatorial, liderados por Riyad Mahrez, pero medirán ambiciones ante RD Congo, segunda del Grupo D tras Senegal. Nigeria, dolida por su eliminación en Mundial 2026, busca retomar el trono africano (ganado en 2013) con triunfos sobre Tanzania (2-1), Túnez (3-2) y Uganda (3-1), destacando Victor Osimhen y Ademola Lookman; pese a lesiones de Cyriel Dessers y Ryan Alebiosu, parten como favoritos vs. Mozambique en Fez, que celebra su primer triunfo histórico al vencer a Gabón –suspendida por su gobierno por pobre desempeño–.

Egipto, el más laureado, con Mohamed Salah anotando ante Zimbabue (2-1) y Sudáfrica (1-0), más empate vs. Angola (0-0), choca con Benín, otra sorpresa como mejor tercera. Costa de Marfil defiende título ante correoso Burkina Faso, mientras Senegal (campeona 2021) abre vs. Sudán –que avanzó sin goles propios, gracias a autogol ecuatoguineano–. Mali-Túnez y Sudáfrica-Camerún prometen fuegos artificiales; Camerún, con mejor fase, podría ser rival de Marruecos en cuartos.

Programa de octavos:

Sábado 3 enero

17:00 (16:00 GMT) Senegal-Sudán (Tánger)

20:00 (19:00) Mali-Túnez (Casablanca)

Domingo 4 enero

17:00 (16:00 GMT) Marruecos-Tanzania (Rabat)

20:00 (19:00) Sudáfrica-Camerún (Rabat)

Lunes 5 enero

17:00 (16:00 GMT) Egipto-Benín (Agadir)

20:00 (19:00) Nigeria-Mozambique (Fez)

Martes 6 enero

17:00 (16:00 GMT) Argelia-RD Congo (Rabat)

20:00 (19:00) Costa de Marfil-Burkina Faso (Marrakech)