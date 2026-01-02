Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida la madrugada del pasado 1 de enero en un hotel de San Francisco, California, según informaron los medios de comunicación como TMZ y PEOPLE.

Según informes policiales obtenidos por TMZ, el cuerpo de Victoria fue localizado en el emblemático Hotel Fairmont.

Llamada de urgencia

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco señaló que los servicios de emergencia acudieron al lugar a las 2:52 a. m., tras recibir un reporte de urgencia médica. Al llegar, los paramédicos realizaron las evaluaciones correspondientes, pero lamentablemente a la mujer la declararon muerta en el sitio.

Aunque un médico forense realizó una inspección preliminar en la escena, la causa del fallecimiento aún no la han determinado. Toda la evidencia recolectada fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para profundizar en la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso.

Victoria, quien tenía 34 años, era fruto del matrimonio entre el actor de 79 años y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.