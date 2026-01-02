El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes a Irán con una intervención para «rescatar» a los manifestantes si las autoridades de Teherán abren fuego contra ellos, en medio de protestas que cumplen cinco días por el colapso económico.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump aludió a las movilizaciones en múltiples ciudades iraníes: «Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este asunto!», escribió el mandatario republicano.

La ONG opositora Hrana, con sede en EE.UU., reporta siete muertos, 33 heridos y más de un centenar de detenidos en las protestas detonadas por la grave crisis económica –inflación anual del 42%, superando el 52% punto a punto entre noviembre y diciembre–. Aunque iniciaron por reclamos socioeconómicos, han virado a consignas políticas contra la República Islámica, principal enemigo de Washington por su programa nuclear.

Irán enfrenta sanciones estadounidenses que agravan la devaluación del rial y escasez, en un contexto de tensiones bilaterales post-reingreso de Trump a la Casa Blanca. Ni la Casa Blanca ni Teherán han comentado oficialmente la advertencia, que evoca retórica trumpista de su primer mandato.