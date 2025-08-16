Desde la Universidad de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán, la vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, informó que esta nueva casa de estudios ha avanzado en sus actividades académicas, gracias al proceso de asignación de cupos a bachilleres que ejecuta el Sistema Nacional de Ingreso (SIN) del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu).

Jiménez destacó que la primera avanzada de estudiantes está demostrando un excelente rendimiento académico, que demuestra el talento de los jóvenes y la calidad del acompañamiento docente que tienen en esta casa de estudios.

Así mismo, la ministra señaló que la universidad se prepara para desarrollar actividades de formación e investigación científica.

La titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, cerró el encuentro citando una frase del Dr. Humberto Fernández Morán: “Una firme convicción personal de que, entre las aportaciones de mayor trascendencia que se derivarán de las ciencias, figurará el encauzamiento de la capacidad intelectual latente en las nuevas generaciones por los senderos del pensamiento claro, la encuesta crítica y la institución legítima, cumpliéndose así algún día la visión profética de Simón Bolívar”.