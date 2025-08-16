Donald Trump, ha anunciado tras el encuentro con su par ruso, Vladímir Putin, —que se ha celebrado este viernes en Alaska— que ya se han iniciado los preparativos para llevar a cabo una reunión en la que también participaría Vladímir Zelenski.

«Ahora van a organizar un encuentro entre el presidente Zelenski y el presidente Putin», afirmó el mandatario en una reciente entrevista. «Y si ellos quieren, estaré en esa próxima reunión», manifestó.

«Yo mismo [participaré] supongo», continuó el líder estadounidense. «No lo pedí. No es que quiera estar ahí, pero quiero asegurarme de que se lleve a cabo», expresó Trump.

Además, el mandatario estadounidense declaró que «ahora depende» del líder del régimen de Kiev llegar a un acuerdo.