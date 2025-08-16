El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió conocer el paradero de su activista José Riera, quien fue detenido hace 20 días y cuyo sitio de reclusión la formación niega saber.

«20 días sin saber dónde está, en qué condiciones lo tienen o si sigue con vida (…). Basta de jugar con el dolor de la gente, basta de la represión y la persecución», manifestó VP en su cuenta de X sobre Riera, quien, aseguró, no ha cometido «ningún delito».

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) afirmó que el activista de VP «permanece desaparecido de forma forzada» desde el pasado 26 de julio, cuando fue «detenido arbitrariamente por cuerpos del Estado» en Caracas.

Tras la detención, los familiares de Riera han recorrido «múltiples centros de reclusión», donde han negado la presencia del activista, indicó el CLIPP.

Asimismo, según la ONG, los parientes de Riera han acudido a la Fiscalía, donde introdujeron «denuncias por desaparición», pero la institución dijo «no tener datos sobre su paradero».

«Su familia teme por su integridad física y su vida, especialmente porque requiere medicación permanente para el tratamiento de hipertensión arterial y cuadros alérgicos», alertó.

Por tanto, la organización exigió al Estado informar «inmediatamente» sobre las razones y lugar de detención, además de «permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica urgente».

También pidió que se inicie una «investigación independiente sobre su detención y desaparición» y el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre este caso y «otros que siguen en desaparición forzada»