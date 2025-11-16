La madre de Ángel David, un niño con condición especial, solicita ayuda económica para costear exámenes médicos necesarios para evaluar y tratar su estado de salud.

Ángel presenta desnutrición, retraso escolar y secuelas de epilepsia que han afectado su desarrollo neuronal y su peso.

A través de redes sociales, la familia ha hecho un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad para reunir lo necesario para los gastos de evaluaciones médicas. La madre está en proceso de obtener el detalle exacto de los costos para precisar la solicitud de colaboración.

El costo de los exámenes son de 150 dólares: pago móvil: 18885153 04148506845 0108 Banco provincial.

La familia agradece de corazón cualquier contribución que ayude a mejorar la salud y el desarrollo de Ángel David.